Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Autos in Kirchhundem beschädigt und geflüchtet

Kirchhundem (ots)

In der Nacht zu Freitag (15. August) wurden einige Anwohner im "Flaper Schulweg" kurz vor 2 Uhr durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt. Auf einer längeren Strecke war ein Auto gegen insgesamt drei geparkte Fahrzeuge gestoßen. Das unfallverursachende Fahrzeug war noch in der Straße abgestellt worden. Die Halterin des Autos konnte ebenfalls im Nahbereich angetroffen werden. Ob es sich bei der 38-Jährigen um die verantwortliche Unfallverursacherin handelt, wird nun zu ermitteln sein. Vor Ort ergaben sich Hinweise, die auf eine Alkoholisierung der Frau hindeuteten. Die Beamten brachten sie daher zur Polizeiwache, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Der Sachschaden liegt insgesamt im fünfstelligen Eurobereich.

