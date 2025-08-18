PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer Alleinunfall

Attendorn (ots)

In Dahlhausen stürzte ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad am 17. August gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad. Er war auf einem abschüssigen Waldweg unterwegs, als er zu Fall kam und sich verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

