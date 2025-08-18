Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Alleinunfälle mit Krafträdern im Kreis

Kreis Olpe (ots)

Am Wochenende gab es im Kreis Olpe drei Alleinunfälle mit Kraftfahrrädern.

Attendorn. Gegen 19.28 Uhr am 15. August verlor ein 28-Jähriger auf der L697 in Höhe der Einmündung des Verbindungswegs in Richtung Repe die Kontrolle über sein Motorrad in einer Kurve. Er stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden aktuell auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Wenden. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad am 16. August um 23 Uhr auf der Severinusstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße und verlor beim Bremsvorgang vor einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernen. Bei dem Unfall kam es zu einem geschätzten Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Olpe. Am 17. August ereignete sich ein weiterer Motorradunfall mit einem 18-Jährigen Fahrer gegen 10.45 Uhr auf der Sonderner Straße zwischen Dumicke und Sondern. Der Mann war mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich durch einen anschließenden Sturz verletzt. Zur weiteren Behandlung transportierte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden liegt im höheren vierstelligen Eurobereich.

