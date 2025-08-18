PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Alleinunfälle mit Krafträdern im Kreis

Kreis Olpe (ots)

Am Wochenende gab es im Kreis Olpe drei Alleinunfälle mit Kraftfahrrädern.

Attendorn. Gegen 19.28 Uhr am 15. August verlor ein 28-Jähriger auf der L697 in Höhe der Einmündung des Verbindungswegs in Richtung Repe die Kontrolle über sein Motorrad in einer Kurve. Er stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden aktuell auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Wenden. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad am 16. August um 23 Uhr auf der Severinusstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße und verlor beim Bremsvorgang vor einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernen. Bei dem Unfall kam es zu einem geschätzten Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Olpe. Am 17. August ereignete sich ein weiterer Motorradunfall mit einem 18-Jährigen Fahrer gegen 10.45 Uhr auf der Sonderner Straße zwischen Dumicke und Sondern. Der Mann war mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich durch einen anschließenden Sturz verletzt. Zur weiteren Behandlung transportierte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden liegt im höheren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 10:59

    POL-OE: Fahrradfahrer Alleinunfall

    Attendorn (ots) - In Dahlhausen stürzte ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad am 17. August gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad. Er war auf einem abschüssigen Waldweg unterwegs, als er zu Fall kam und sich verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:58

    POL-OE: E-Scooterunfall

    Lennestadt (ots) - Auf der Kampstraße am 15. August gegen 22.30 Uhr stürzte ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter. Beim Versuch einer Verkehrsinsel auszuweichen, kam er zu Fall und verletzte sich. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 14:17

    POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt

    Attendorn (ots) - Am Freitagnachmittag (15. August) kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Plettenberger Straße" in Windhausen. Ein 75-jähriger Autofahrer war von einem Grundstück in die Straße eingefahren und dabei mit einem 59-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
