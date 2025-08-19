Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer durch Kollision schwerverletzt

Attendorn (ots)

Am 18. August um 9.45 Uhr kam es auf der L539 zu einer Kollision zwischen einem Roller und einem Auto. Ein 69-Jähriger fuhr mit seinem Roller auf der linken Spur neben dem PKW eines 46-Jährigen Fahrers. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, wechselte der Rollerfahrer auf die rechte Spur. Es kam zur Kollision zwischen Roller und PKW. Der Rollerfahrer stürzte und wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

