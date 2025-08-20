POL-OE: Alleinunfall auf Schotterweg
Wenden (ots)
Ein 18-Jähriger stürzte am 19. August mit seinem Krad im Bereich Eichewiese. Der Zweiradfahrer war bei Dämmerung gegen 21 Uhr auf einer Schotterstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und hinfiel. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Eurobereich.
