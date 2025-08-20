PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sturz mit Krad in den Gegenverkehr

Lennestadt (ots)

Auf der B236 in Meggen gab es am 19. August um 7.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Krad und einem PKW. Der 17-jährige Kradfahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Altenhundem unterwegs. In einer Kurve rutschte er mit seinem Kraftrad weg und stürzte. Dabei touchierte er ein Auto, das ihm entgegenkam. Durch den Sturz verletzte er sich und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Dern entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren dreistelligen Geldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 16:21

    POL-OE: Bilanz der Polizei zur Wendener Kirmes

    Wenden (ots) - Am letzten Wochenende und am Dienstag fand in Wenden im Kreis Olpe die traditionsreiche "Wendsche Kärmetze" bei bestem Wetter statt. Auch dieses Mal zog die Veranstaltung wieder viele Besucherinnen und Besucher an. Während der gesamten Veranstaltung erteilte die Polizei insgesamt 15 Platzverweise und nahm 10 Strafanzeigen auf. Fünf davon am Samstag. Bei der Hälfte der Vergehen handelte es sich um ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:20

    POL-OE: Alleinunfall auf Schotterweg

    Wenden (ots) - Ein 18-Jähriger stürzte am 19. August mit seinem Krad im Bereich Eichewiese. Der Zweiradfahrer war bei Dämmerung gegen 21 Uhr auf einer Schotterstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und hinfiel. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Eurobereich. ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 09:29

    POL-OE: Fahrt unter Medikamenteneinfluss endet in Grundstückseinfahrt

    Attendorn (ots) - In Weschede auf der Wesetalstraße kam am 18. August gegen 15.55 Uhr eine 66-Jährige mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie fuhr einen Hang hinunter in eine Grundstückseinfahrt und kollidierte mit einem dort abgestellten Auto. Das geparkte Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß in einen weiteren Wagen gedrückt, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren