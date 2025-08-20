Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sturz mit Krad in den Gegenverkehr

Lennestadt (ots)

Auf der B236 in Meggen gab es am 19. August um 7.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Krad und einem PKW. Der 17-jährige Kradfahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Altenhundem unterwegs. In einer Kurve rutschte er mit seinem Kraftrad weg und stürzte. Dabei touchierte er ein Auto, das ihm entgegenkam. Durch den Sturz verletzte er sich und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Dern entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren dreistelligen Geldbetrag.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell