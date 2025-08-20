PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch den 20.08.2025 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Killianstraße in Finnentrop zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei PKW. Beide Fahrzeuge befuhren die Killianstraße in Richtung Plettenberg. Der 24-jährige Fahrer des vorausfahrenden PKW beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Der 27-jähige Fahrer des dahinter befindlichen PKW bemerkte dies zu spät und kollidierte mit der Beifahrerseite des ersten PKW. Die 25-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden PKW wurde hierbei schwer verletzt, der Fahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 27-jährige Fahrer des zweiten PKW blieb unverletzt. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtliches Unternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2550
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 16:23

    POL-OE: Autodieb kommt nicht weit

    Attendorn (ots) - Im Heggener Weg entwendete ein Unbekannter zwischen dem Abend des 18. und dem frühen Morgen des 19. August einen geparkten Fiat Panda. Mit dem gestohlenen fahrbaren Untersatz kam der unbekannte Täter allerdings nicht weit: Nur ungefähr 20 Meter vom Tatort entfernt kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun. Er entwendete schließlich das Radio aus dem Auto. Der entstandene geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Geldbetrag. ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:22

    POL-OE: Sturz mit Krad in den Gegenverkehr

    Lennestadt (ots) - Auf der B236 in Meggen gab es am 19. August um 7.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Krad und einem PKW. Der 17-jährige Kradfahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Altenhundem unterwegs. In einer Kurve rutschte er mit seinem Kraftrad weg und stürzte. Dabei touchierte er ein Auto, das ihm entgegenkam. Durch den Sturz verletzte er sich und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:21

    POL-OE: Bilanz der Polizei zur Wendener Kirmes

    Wenden (ots) - Am letzten Wochenende und am Dienstag fand in Wenden im Kreis Olpe die traditionsreiche "Wendsche Kärmetze" bei bestem Wetter statt. Auch dieses Mal zog die Veranstaltung wieder viele Besucherinnen und Besucher an. Während der gesamten Veranstaltung erteilte die Polizei insgesamt 15 Platzverweise und nahm 10 Strafanzeigen auf. Fünf davon am Samstag. Bei der Hälfte der Vergehen handelte es sich um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren