Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch den 20.08.2025 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Killianstraße in Finnentrop zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei PKW. Beide Fahrzeuge befuhren die Killianstraße in Richtung Plettenberg. Der 24-jährige Fahrer des vorausfahrenden PKW beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Der 27-jähige Fahrer des dahinter befindlichen PKW bemerkte dies zu spät und kollidierte mit der Beifahrerseite des ersten PKW. Die 25-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden PKW wurde hierbei schwer verletzt, der Fahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 27-jährige Fahrer des zweiten PKW blieb unverletzt. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtliches Unternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell