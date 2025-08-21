Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht nach Sachschaden in Wenden

Wenden (ots)

Am 19. August stellte ein Mann gegen 17.30 Uhr seinen VW Golf auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Wenden ab. Am Vormittag des 20. August wurde er benachrichtigt, dass sein PKW beschädigt worden sei. Schäden waren am Kotflügel, Radkasten, der Schürze hinten, dem Lack sowie an der Felge des Fahrzeugs zu erkennen. Der Sachschaden wird aktuell im niedrigen vierstelligen Eurobereich eingeschätzt. Der Verursacher des Schadens hatte sich ohne weitere Information an die Polizei oder den Eigentümer von der Unfallstelle entfernt.

