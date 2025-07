Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf E-Scooter

Duisburg (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes, bei dem die Polizei Duisburg den Fokus auf die Hauptunfallursache Alkohol und Drogen am Steuer legte, kontrollierten Einsatzkräfte am Donnerstagabend (10. Juli, 21 Uhr) in Ruhrort zahlreiche Verkehrsteilnehmende - darunter auch Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern.

Gegen 21:40 Uhr hielten sie auf der Ruhrorter Straße einen Mann (38) auf einem E-Scooter an. Während des Gesprächs bemerkten die Polizisten, dass sein Atem nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Duisburger hatte vor Fahrtantritt ein Bier zu viel getrunken. Zudem hatte der 38-Jährige auch kurz vor der Kontrolle Marihuana konsumiert.

In einem weiteren Fall kontrollierten die Einsatzkräfte zehn Minuten später einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer. Auch bei ihm bestätigte ein Urintest den Konsum von Marihuana vor Fahrantritt.

Beide Männer brachten die Polizisten zur Ruhrorter Polizeiwache, wo ihnen ein Arzt Blutproben entnahm. Gegen beide wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die mit einem hohen Bußgeld verbunden sind.

Immer wieder stellen Einsatzkräfte der Duisburger Polizei fest, dass Verkehrsteilnehmende auf E-Scootern oft nicht wissen, dass für diese Fahrzeuge die gleichen Promillegrenzen und Grenzwerte bei berauschenden Mitteln gelten wie für Autofahrende.

Mehr Informationen zum Thema E-Scooter erhalten Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/e-scooter

