POL-DU: Duisburg/Düsseldorf: Schiffsführer missachten Sperrung - Strafanzeigen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (10. Juli, 21:25 Uhr) musste die Oberkasseler Brücke (Rhein-Kilometer 744,8) aufgrund eines Polizeieinsatzes für einige Zeit gesperrt werden. Einsatzkräfte der Düsseldorfer Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr, des DRK sowie Landkräfte waren beteiligt. Doch drei Schiffsführern passte die Sperrung des Abschnittes so gar nicht. Ein Schiffsführer kündigte an, trotz ausdrücklichem Verbot weiterzufahren. Mit seinem über 100 Meter langen Gütermotorschiff fuhr er in den Sperrbereich hinein. Mehrere Boote der eingesetzten Kräfte mussten dem großen Schiff ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Doch damit nicht genug. Zwei weitere Schiffsführer schimpften über den Funk lauthals über die Einsatzkräfte, beleidigten die Beamten und stellten ihre Kompetenz in Frage. Ein zweiter Schiffsführer beschloss daraufhin, mit seinem großen Schubverband ebenfalls die Sperre zu durchfahren und gefährdete damit die Kräfte in den deutlich kleineren Booten. Der dritte Schiffsführer beleidigte und drohte zwar weiterhin per Funk, verblieb aber an seiner Position. Nach weniger als einer Stunde wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die aggressiven Schiffsführer erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs und Nötigung.

