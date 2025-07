Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Augsburger Zöllner entdecken Hundewelpen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Augsburg/Schwaben (ots)

Sechs Hundewelpen im Alter von etwa acht bis 16 Wochen fanden Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswerge des Hauptzollamts Augsburg kürzlich bei einer Kontrolle auf der BAB 8 Anschlussstelle Leipheim. Die Malteser Welpen wurden in zwei Katzentransportboxen auf der Ladefläche eines Sprinters transportiert. Zoll- und veterinärrechtliche Dokumente konnte der Fahrer für die Tiere nicht vorweisen. Die Beamten zogen den Sprinter mit moldawischen Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr, um diesen zu kontrollieren. Beim Blick auf dessen Ladefläche, stellten die Zöllner zwei Transportboxen fest. Die Boxen sind eigentlich für den Transport einzelner Katzen vorgesehen, jedoch befanden sich darin jeweils drei Hundewelpen. Die Hunde waren auf dem Weg von Moldau nach Belgien. Dort waren sie laut Aussage des Fahrers für dessen Familie und Nachbarschaft bestimmt. Die hinzugezogene Tierärztin des Veterinäramts Günzburg bestätigte das Fehlen der für die Einreise in die EU erforderlichen Dokumente und Impfungen als auch eine unzureichende Größe der Transportboxen. Die Welpen befanden sich abgesehen von einem hochgradigen Zeckenbefall in einem guten gesundheitlichen Zustand. Aufgrund der Verstöße wurden die sechs Hundewelpen vom Veterinäramt sichergestellt. Anschließend wurden sie dem Tierheim Günzburg übergeben. Dort werden die Welpen versorgt und nach erforderlicher Quarantäne und Impfung an neue Besitzer vermittelt. Das Veterinäramt Günzburg leitete zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der tierschutzwidrigen Transportbedingungen und der Nichteinhaltung von tierseuchenrechtlichen Bestimmungen ein. Zusatzinformationen: Für Hunde, Katzen und Frettchen (sogenannte Heimtiere) gelten zum Schutz vor Einschleppung und Verbreitung von Tollwut die tiergesundheitlichen Bestimmungen der Europäischen Union. Bei der Einreise oder Wiedereinreise aus einem Nicht-EU-Staat mit einem Heimtier (somit auch nach einem Urlaub außerhalb der EU) müssen verschiedene Dinge beachtet und mitgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter zoll.de im Bereich "Privatpersonen", Thema "Reisen". Das Veterinäramt Günzburg weist darauf hin, dass generell bei allen Tiertransporten aus Drittländern aber auch innerhalb der EU tierschutz- und tierseuchenrechtliche Anforderungen erfüllt werden müssen.

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell