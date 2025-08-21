POL-OE: Autofahrer leicht verletzt
Finnentrop (ots)
Am Mittwoch (20. August) ergeignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B236 in Rönkhausen. Ein 27-jähriger Autofahrer war auf den PKW eines vorausfahrenden 24-Jährigen aufgefahren, als dieser auf ein Grundstück abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
