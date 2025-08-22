PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt

Drolshagen (ots)

Ein 47-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag (21. August) bei einem Verkehrsunfall im Bereich Berlinghausen schwer verletzt. Der Mann hatte auf der Straße "Am Hütteberg" gegen 13:35 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 47-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad und an einer Leitplanke entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
