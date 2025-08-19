POL-VIE: Viersen-Süchteln: Container auf Baustelle aufgebrochen - Polizei sucht Hinweise
Viersen-Süchteln (ots)
Zwischen Freitag, dem 15. August, 13 Uhr, und Montag, dem 18. August, 6:50 Uhr, wurden drei Container sowie ein Bauwagen auf einer Baustelle in der Andreasstraße in Süchteln aufgebrochen. Aus den gewaltsam geöffneten Behältnissen wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (801)
