POL-VIE: Zwei Jugendliche versuchten Roller zu stehlen

Brüggen (ots) - Wie bereits bekannt wurde, kam es am Sonntagmorgen zu einem folgenschweren Badeunfall am Dahmensee, bei dem ein junger Mann ums Leben kam. Dabei handelt es sich um einen 31-jährigen Mönchengladbacher. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit seinem Schlauchboot auf den See gefahren war, um dort zu tauchen. Dabei kam es dann zu dem schlimmen Unfall. Rettungskräfte bargen gegen 12.15 Uhr den ...

