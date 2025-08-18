PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Jugendliche versuchten Roller zu stehlen

Viersen (ots)

Am 16. August kam es gegen 2:30 Uhr in der Dinsingstraße in Viersen-Rahser zu einem versuchten Diebstahl eines Rollers. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass sich zwei männliche Jugendlich an einem Mofaroller zu schaffen machten. Als diese den Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Eine Streifenwagenbesatzung konnte im Nahbereich zwei Verdächtige antreffen, einen 14-Jährigen aus Mönchengladbach und eine 15-Jährigen aus Viersen, welche den Versuch einräumten. Beide wurden nach der Personalienfeststellung an die Erziehungsberechtigten übergeben. /jk (792)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

