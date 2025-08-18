Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

Bereits am Freitag ereignete sich der Unfall auf der Düsseldorfer Straße in Süchteln. Zeugen fanden gegen 21.40 Uhr einen 68-jährigen Viersener neben seinem Pedelec liegend und informierten die Rettungskräfte. Diese brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, da er schwer verletzt war. Vermutlich war der 68-Jährige auf dem Radweg der Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zur genauen Unfallursache und sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere bitten die Ermittler die Ersthelfer, die dem Mann geholfen haben, sich zu melden. Erreichbar ist das Verkehrskommissariat in Willich über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (797)

