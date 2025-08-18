POL-VIE: Motorradfahrer schwer verletzt
Willich (ots)
Am 16. August, kam es um 23:55 Uhr zu einem Unfall in der Anrather Straße/ Halskestraße in Willich. Ein 20-Jähriger aus Krefeld fuhr von Mc Donalds kommend, mit seinem Motorrad in den Kreisverkehr ein. Hierbei haben seine Reifen laut eigener Angabe blockiert. Aufgrund dessen stürzte er und wurde dadurch schwer verletzt. /jk (794)
