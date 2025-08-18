POL-VIE: Hyundai gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?

Kempen (ots) - Am Samstag kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Kleinbahnstraße in Kempen. Zwei Frauen und ein Mann haben im Laden diverse Packungen Kaffee gestohlen. Dem Filialleiter fiel der Diebstahl schnell auf, und er gab der Polizei das Kennzeichen durch, mit dem die drei Personen flüchteten. In der Schottelstraße in Willich konnten Einsatzkräfte den Wagen antreffen und anhalten. ...

mehr