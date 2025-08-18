POL-VIE: Hyundai gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?
Viersen (ots)
Am Samstag, zwischen 9 und 19:30 Uhr wurde ein Auto von einem Parkplatz in der Brüsseler Allee in Viersen gestohlen. Gestohlen wurde dort ein Hyundai des Modells Ioniq, in der Farbe Grün, mit Erstzulassung aus 2023. Das amtliche Kennzeichen ist VIE-AE 86. Haben Sie Hinweise zu dem gestohlenen Wagen? Dann melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der 02162/377-0. /jk (793)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell