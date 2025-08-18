PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Hyundai gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?

Viersen (ots)

Am Samstag, zwischen 9 und 19:30 Uhr wurde ein Auto von einem Parkplatz in der Brüsseler Allee in Viersen gestohlen. Gestohlen wurde dort ein Hyundai des Modells Ioniq, in der Farbe Grün, mit Erstzulassung aus 2023. Das amtliche Kennzeichen ist VIE-AE 86. Haben Sie Hinweise zu dem gestohlenen Wagen? Dann melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der 02162/377-0. /jk (793)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:19

    POL-VIE: Ladendiebe wurden vorläufig verhaftet

    Kempen (ots) - Am Samstag kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Kleinbahnstraße in Kempen. Zwei Frauen und ein Mann haben im Laden diverse Packungen Kaffee gestohlen. Dem Filialleiter fiel der Diebstahl schnell auf, und er gab der Polizei das Kennzeichen durch, mit dem die drei Personen flüchteten. In der Schottelstraße in Willich konnten Einsatzkräfte den Wagen antreffen und anhalten. ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:50

    POL-VIE: Schmuckdiebstahl auf offener Straße - Polizei warnt vor aktueller Masche

    Kreis Viersen (ots) - Seit einigen Wochen häufen sich die Fälle von Schmuckdiebstahl auf unseren Straßen. Die Vorgehensweise ist dabei meistens gleich: Die Täterinnen und Täter sprechen überwiegend Seniorinnen und Senioren aus einem Auto heraus an, um nach dem Weg zu fragen. Anschließend steigt eine Person aus dem Fahrzeug, bedankt sich überschwänglich, umarmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren