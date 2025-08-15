Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schmuckdiebstahl auf offener Straße - Polizei warnt vor aktueller Masche

Kreis Viersen (ots)

Seit einigen Wochen häufen sich die Fälle von Schmuckdiebstahl auf unseren Straßen. Die Vorgehensweise ist dabei meistens gleich: Die Täterinnen und Täter sprechen überwiegend Seniorinnen und Senioren aus einem Auto heraus an, um nach dem Weg zu fragen. Anschließend steigt eine Person aus dem Fahrzeug, bedankt sich überschwänglich, umarmt die angesprochene Person - und entwendet dabei unbemerkt deren Halskette. In einigen Fällen wird den Opfern zum vermeintlichen Dank sogar billiger Modeschmuck überreicht - dabei wird gleichzeitig der echte Schmuck unbemerkt gestohlen. Die Kriminalprävention rät: Halten Sie stets Abstand! Wenn Sie aus einem Fahrzeug heraus angesprochen werden oder vermeintliche Geschenke erhalten, verlassen Sie sofort die Örtlichkeit oder machen Sie laut auf sich aufmerksam und fordern Sie umstehende Personen zur Hilfe auf. Rufen Sie in jedem Fall die Polizei unter der 110, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. /jk (789)

