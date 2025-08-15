PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Schmuckdiebstahl auf offener Straße - Polizei warnt vor aktueller Masche

Kreis Viersen (ots)

Seit einigen Wochen häufen sich die Fälle von Schmuckdiebstahl auf unseren Straßen. Die Vorgehensweise ist dabei meistens gleich: Die Täterinnen und Täter sprechen überwiegend Seniorinnen und Senioren aus einem Auto heraus an, um nach dem Weg zu fragen. Anschließend steigt eine Person aus dem Fahrzeug, bedankt sich überschwänglich, umarmt die angesprochene Person - und entwendet dabei unbemerkt deren Halskette. In einigen Fällen wird den Opfern zum vermeintlichen Dank sogar billiger Modeschmuck überreicht - dabei wird gleichzeitig der echte Schmuck unbemerkt gestohlen. Die Kriminalprävention rät: Halten Sie stets Abstand! Wenn Sie aus einem Fahrzeug heraus angesprochen werden oder vermeintliche Geschenke erhalten, verlassen Sie sofort die Örtlichkeit oder machen Sie laut auf sich aufmerksam und fordern Sie umstehende Personen zur Hilfe auf. Rufen Sie in jedem Fall die Polizei unter der 110, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. /jk (789)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 13:50

    POL-VIE: Diebstahl eines Dodge RAM - Polizei bittet um Hinweise

    Niederkrüchten-Brempt (ots) - Am Donnerstagabend wurde in der Zeit zwischen 20:00 und 23:30 Uhr ein Dodge RAM von einem Parkplatz in der Harikseestraße, in Höhe der Hausnummer 34 in Brempt, entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Dodge RAM 1500 mit Erstzulassung im Jahr 2019. Das Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen KK-AK 470. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:49

    POL-VIE: Pkw-Brand - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

    Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr brannte ein Pkw in der Waldstraße in Elmpt. Die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig löschen. Der Halter des Fahrzeugs gab an, den Wagen zuvor auf einem Parkplatz an der Waldstraße abgestellt und anschließend einen Spaziergang unternommen zu haben. Zum Zeitpunkt des Brandes stand das Fahrzeug jedoch etwa 20 Meter entfernt von dem ursprünglichen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 13:13

    POL-VIE: Mobiler Blitzer angesprüht - Haben Sie Hinweise?

    Viersen (ots) - Zwischen dem 12. August, 20:00 Uhr, und 13. August, 06:15 Uhr, wurde die Linse eines mobilen Blitzers der Stadt Viersen durch mindestens eine unbekannte Person mit gelber Sprühfarbe besprüht. Das Gerät war in einer Parkbucht an der Gladbacher Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02162 / 377-0 entgegen. /jk (786) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
