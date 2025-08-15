Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw-Brand - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr brannte ein Pkw in der Waldstraße in Elmpt. Die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig löschen. Der Halter des Fahrzeugs gab an, den Wagen zuvor auf einem Parkplatz an der Waldstraße abgestellt und anschließend einen Spaziergang unternommen zu haben. Zum Zeitpunkt des Brandes stand das Fahrzeug jedoch etwa 20 Meter entfernt von dem ursprünglichen Abstellort. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02162 / 377-0. /jk (787)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell