Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kleinkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am späten Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer schwer verletzt wurde. Der Jugendliche aus Viersen war auf der Viersener Straße in Richtung Dülkener Innenstadt unterwegs, als eine 26-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Viersen, von rechts aus der Sternstraße kommend die Straße geradeaus überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Kleinkraftradfahrer schwer verletzt wurde. /jk (785)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

