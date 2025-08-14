PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mobiler Blitzer angesprüht - Haben Sie Hinweise?

Viersen (ots)

Zwischen dem 12. August, 20:00 Uhr, und 13. August, 06:15 Uhr, wurde die Linse eines mobilen Blitzers der Stadt Viersen durch mindestens eine unbekannte Person mit gelber Sprühfarbe besprüht. Das Gerät war in einer Parkbucht an der Gladbacher Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02162 / 377-0 entgegen. /jk (786)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

