Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl eines Dodge RAM - Polizei bittet um Hinweise

Niederkrüchten-Brempt (ots)

Am Donnerstagabend wurde in der Zeit zwischen 20:00 und 23:30 Uhr ein Dodge RAM von einem Parkplatz in der Harikseestraße, in Höhe der Hausnummer 34 in Brempt, entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Dodge RAM 1500 mit Erstzulassung im Jahr 2019. Das Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen KK-AK 470. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0 in Verbindung zu setzen. /jk (788)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell