Polizei Aachen

POL-AC: Nach Straßenraub: Polizei sucht Täter und Zeugen

Stolberg (ots)

Die Polizei Aachen fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Nach den aktuellen Erkenntnissen raubte das Duo einem Passanten gewaltsam das Handy und die Geldbörse und flüchtete über die Salmstraße sowie die Mühlener Brücke in Richtung Eschweilerstraße. Der Vorfall geschah bereits am Dienstag (24.06.2025) gegen 23:45 Uhr in Stolberg in der Straße Roderburgmühle.

Bei dem ersten Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, 1,70 m - 1,80 m großen Mann mit lockigen Haaren gehandelt haben. Zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt mit einer langen Jeanshose getragen haben.

Der zweite Täter soll ebenfalls männlich, Anfang 20 und etwa 1,65 m bis 1,75 m groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt und einer langen Jeanshose.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Aachen in Stolberg hat die Ermittlungen zu dem Raubdelikt aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0241-9577 33301 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) oder per E-Mail an Poststelle.Aachen@polizei.nrw.de entgegen. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich zu melden. (gw)

