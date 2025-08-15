PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frau nach Unfall lebensgefährlich verletzt - Dringende Suche nach Zeuginnen und Zeugen

Nettetal-Leuth (ots)

Am heutigen Freitag fand ein Mann gegen 11:48 Uhr eine bewusstlose Frau mit einem Fahrrad in der Heerstraße in Leuth. Die 69-jährige Frau aus Venlo in den Niederlanden war vermutlich auf dem Radweg der Heerstraße unterwegs. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt derzeit das Verkehrskommissariat. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162 / 377-0 zu melden. /jk (790)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

