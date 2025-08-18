PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ladendiebe wurden vorläufig verhaftet

Kempen (ots)

Am Samstag kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Kleinbahnstraße in Kempen. Zwei Frauen und ein Mann haben im Laden diverse Packungen Kaffee gestohlen. Dem Filialleiter fiel der Diebstahl schnell auf, und er gab der Polizei das Kennzeichen durch, mit dem die drei Personen flüchteten. In der Schottelstraße in Willich konnten Einsatzkräfte den Wagen antreffen und anhalten. Zuvor beobachteten sie, wie die Tatverdächtigen Kaffeepackungen aus dem Auto warfen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es einen Tag zuvor sowie vor zwei Monaten zu ähnlichen Ladendiebstählen unter Beteiligung des Fahrzeugs gekommen war. Der 28-jährige Mann und eine 30-jährige Frau, beide aus Rumänien, wurden vorläufig festgenommen. Die andere Tatverdächtige, eine 25-Jährige, ebenfalls aus Rumänien, wurde nach Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen, damit sie ihrer Fürsorgepflicht als Mutter nachkommen kann. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der 28-Jährige und die 30-Jährige wieder entlassen. /jk (791)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:50

    POL-VIE: Schmuckdiebstahl auf offener Straße - Polizei warnt vor aktueller Masche

    Kreis Viersen (ots) - Seit einigen Wochen häufen sich die Fälle von Schmuckdiebstahl auf unseren Straßen. Die Vorgehensweise ist dabei meistens gleich: Die Täterinnen und Täter sprechen überwiegend Seniorinnen und Senioren aus einem Auto heraus an, um nach dem Weg zu fragen. Anschließend steigt eine Person aus dem Fahrzeug, bedankt sich überschwänglich, umarmt ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:50

    POL-VIE: Diebstahl eines Dodge RAM - Polizei bittet um Hinweise

    Niederkrüchten-Brempt (ots) - Am Donnerstagabend wurde in der Zeit zwischen 20:00 und 23:30 Uhr ein Dodge RAM von einem Parkplatz in der Harikseestraße, in Höhe der Hausnummer 34 in Brempt, entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Dodge RAM 1500 mit Erstzulassung im Jahr 2019. Das Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen KK-AK 470. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren