Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ladendiebe wurden vorläufig verhaftet

Kempen (ots)

Am Samstag kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Kleinbahnstraße in Kempen. Zwei Frauen und ein Mann haben im Laden diverse Packungen Kaffee gestohlen. Dem Filialleiter fiel der Diebstahl schnell auf, und er gab der Polizei das Kennzeichen durch, mit dem die drei Personen flüchteten. In der Schottelstraße in Willich konnten Einsatzkräfte den Wagen antreffen und anhalten. Zuvor beobachteten sie, wie die Tatverdächtigen Kaffeepackungen aus dem Auto warfen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es einen Tag zuvor sowie vor zwei Monaten zu ähnlichen Ladendiebstählen unter Beteiligung des Fahrzeugs gekommen war. Der 28-jährige Mann und eine 30-jährige Frau, beide aus Rumänien, wurden vorläufig festgenommen. Die andere Tatverdächtige, eine 25-Jährige, ebenfalls aus Rumänien, wurde nach Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen, damit sie ihrer Fürsorgepflicht als Mutter nachkommen kann. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der 28-Jährige und die 30-Jährige wieder entlassen. /jk (791)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell