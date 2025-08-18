POL-VIE: Unbekannte stehlen Kabeltrommel von Umspannwerk

Kempen (ots) - Am Sonntag kam es gegen 15:20 Uhr in Kempen zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Maasheide/Spoosweg. Ein 45-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit seinem Rennrad den Spoosweg und wollte die Kreuzung in Richtung Maasheide geradeaus überqueren. Von rechts kam jedoch eine 75-jährige Frau aus Esch (Rheinland-Pfalz), mit ihrem Pedelec und wollte nach links in den Spoosweg abbiegen. Dabei kam es zum ...

mehr