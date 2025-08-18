POL-VIE: Unbekannte stehlen Kabeltrommel von Umspannwerk
Brüggen-Bracht (ots)
Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr stahlen Unbekannte in Alst vom Gelände des dortigen Umspannungswerks eine Kabeltrommel mit etwa 500 Meter Stromkabel. Zuvor hatten die Täter den ein Element des Gitterzauns gewaltsam entfernt. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge über die 02162/377-0. /wg (796)
