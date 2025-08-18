PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte stehlen Kabeltrommel von Umspannwerk

Brüggen-Bracht (ots)

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr stahlen Unbekannte in Alst vom Gelände des dortigen Umspannungswerks eine Kabeltrommel mit etwa 500 Meter Stromkabel. Zuvor hatten die Täter den ein Element des Gitterzauns gewaltsam entfernt. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge über die 02162/377-0. /wg (796)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:21

    POL-VIE: Unfall zwischen Rennradfahrer und Pedelecfahrerin

    Kempen (ots) - Am Sonntag kam es gegen 15:20 Uhr in Kempen zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Maasheide/Spoosweg. Ein 45-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit seinem Rennrad den Spoosweg und wollte die Kreuzung in Richtung Maasheide geradeaus überqueren. Von rechts kam jedoch eine 75-jährige Frau aus Esch (Rheinland-Pfalz), mit ihrem Pedelec und wollte nach links in den Spoosweg abbiegen. Dabei kam es zum ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:20

    POL-VIE: Motorradfahrer schwer verletzt

    Willich (ots) - Am 16. August, kam es um 23:55 Uhr zu einem Unfall in der Anrather Straße/ Halskestraße in Willich. Ein 20-Jähriger aus Krefeld fuhr von Mc Donalds kommend, mit seinem Motorrad in den Kreisverkehr ein. Hierbei haben seine Reifen laut eigener Angabe blockiert. Aufgrund dessen stürzte er und wurde dadurch schwer verletzt. /jk (794) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:20

    POL-VIE: Hyundai gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?

    Viersen (ots) - Am Samstag, zwischen 9 und 19:30 Uhr wurde ein Auto von einem Parkplatz in der Brüsseler Allee in Viersen gestohlen. Gestohlen wurde dort ein Hyundai des Modells Ioniq, in der Farbe Grün, mit Erstzulassung aus 2023. Das amtliche Kennzeichen ist VIE-AE 86. Haben Sie Hinweise zu dem gestohlenen Wagen? Dann melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der 02162/377-0. /jk (793) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren