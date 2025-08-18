Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall zwischen Rennradfahrer und Pedelecfahrerin

Kempen (ots)

Am Sonntag kam es gegen 15:20 Uhr in Kempen zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Maasheide/Spoosweg. Ein 45-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit seinem Rennrad den Spoosweg und wollte die Kreuzung in Richtung Maasheide geradeaus überqueren. Von rechts kam jedoch eine 75-jährige Frau aus Esch (Rheinland-Pfalz), mit ihrem Pedelec und wollte nach links in den Spoosweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen. /jk (795)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell