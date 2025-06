Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Taschendiebstahl

Anhand einer Videoaufzeichnung haben gestern Mittag (02.06.2025, 13.50 Uhr) zwei dunkelhaarige Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren in einem Discounter in der Staatsstraße einem 79 Jahre alten Kunde die Börse aus seiner Jackentasche gestohlen. Nach zwei Fehlversuchen gelang es ihnen, ihm das Portemonnaie aus der rechten Jackentasche zu ziehen. Anschließend wurde der dreistellige Bargeldbetrag entnommen und der Geldbeutel in der Drogerieabteilung abgelegt. Derzeit laufen die Ermittlungen nach den beiden Unbekannten. Die Polizei appelliert: Taschendiebstähle passieren häufig unbemerkt, besonders in belebten Orten wie öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren oder bei großen Veranstaltungen. Die Täter und Täterinnen agieren geschickt und nutzen Momente der Unachtsamkeit oder Ablenkung, um zuzuschlagen. Oft arbeiten sie im Team: Während jemand das Opfer ablenkt - etwa durch Rempeln oder eine scheinbar harmlose Bitte - nutzt die andere Person die Gelegenheit, um Wertsachen zu stehlen und diese weiterzugeben. Die Polizei bittet nochmal darum, gerade ältere Mitmenschen dahingehend zu sensibilisieren, dass Wertgegenstände zwingend nah und vor allem sicher am Körper getragen werden sollten.

