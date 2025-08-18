Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrer müssen nach Unfällen zur Blutprobe

Nettetal/Willich (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01.25 Uhr war ein 60-järhger Nettetaler mit seinem Pkw auf der Straße Sittard in Lobberich in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreisverkehr an der Süchtelner Straße verlor er die Kontrolle, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Nettetaler leicht verletzt. Da ein Alkoholtest positiv ausfiel, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein sicher. Am frühen Montagmorgen, gegen 02.00 Uhr, kam es auf der Straße 'Am Niederheiderhof' in Willich zu einem Unfall. Hier war ein 27-jähriger Willicher auf einem Fahrrad unterwegs. Bei einem Wendemanöver, so berichteten Zeugen, fuhr er gegen einen Zaun und wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest war auch hier positiv, so dass dem Willicher eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen dauern an. /wg (798)

