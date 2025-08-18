PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Badeunfall am Dahmensee - erste Ermittlungsbilanz

Brüggen (ots)

Wie bereits bekannt wurde, kam es am Sonntagmorgen zu einem folgenschweren Badeunfall am Dahmensee, bei dem ein junger Mann ums Leben kam. Dabei handelt es sich um einen 31-jährigen Mönchengladbacher. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit seinem Schlauchboot auf den See gefahren war, um dort zu tauchen. Dabei kam es dann zu dem schlimmen Unfall. Rettungskräfte bargen gegen 12.15 Uhr den Mönchengladbacher aus dem See. Hinweise auf eine Straftat haben die Ermittler derzeit nicht. Die weiteren Ermittlungen werden beim Viersener Kriminalkommissariat 1 geführt. /wg (799)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

