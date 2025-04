Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht nach vorangegangener Gefährdung des Straßenverkehrs - B 269n

B 269n - Ensdorf (ots)

Am Dienstag, den 01.04.2025, kam es gegen 08:15 Uhr, auf der B 269n, in Höhe der Anschlussstelle Bous/Ensdorf, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrzeug die B 269n aus Überherrn kommend in Richtung Ensdorf. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem dunklen PKW an der AS Bous/Ensdorf auf die B 269n in Richtung Überherrn auf. Trotz durchgezogener Mittellinie und anschließender Rechtskurve wechselte der Unfallverursacher unvermittelt auf die Gegenfahrbahn und überholte dort mehrere Fahrzeuge. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem auf der eigenen Fahrspur entgegenkommenden Unfallverursacher zu verhindern musste der Geschädigte in den Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und dem Abfahrtsast der AS Bous/Ensdorf ausweichen. Hierdurch entstand am PKW des Geschädigten ein Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich umgehend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Überherrn, ohne Feststellungen zu seiner Person, seinem Fahrzeug und der Art seiner Beteiligung zu ermöglichen.

Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte des Unfallgeschehens bzw. der Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010, Email: pi-saarlouis@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell