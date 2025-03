Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht auf der BAB 8 in Höhe der AS Nalbach

BAB 8 in Höhe AS Nalbach (ots)

Am 19.03.2025, gegen 14:41 Uhr,ereignete sich auf BAB 8 in Höhe der Anschlussstelle Nalbach ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der flüchtige Unfallverursacher befuhr mit einem schwarzen Kombi die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Luxemburg und wechselte in Höhe der Auffahrt der Anschlussstelle Nalbach auf die linke Fahrspur ohne hierbei Rücksicht auf die versetzt neben ihm befindliche Geschädigte zu achten. Die 38-jährige Geschädigte musste zur Verhinderung einer Kollision der beiden Fahrzeuge eine Gefahrenbremsung durchführen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über dieses, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke, drehte sich in der Folge und kam mittig auf der Fahrbahn in Unfallendstellung. Der Unfallverursacher entfernte sich in Kenntnis des Unfallgeschehens unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Die Geschädigte erlitt durch den Verkehrsunfall Prellungen im Gesichts- und Brustbereich und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Totalschaden. Neben dem Fahrzeug der Geschädigten entstand auch ein Sachschaden an der Mittelschutzleitplanke.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010, Email: pi-saarlouis@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen

