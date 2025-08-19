POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Wohnung - Haben Sie Hinweise?
Viersen-Dülken (ots)
Zwischen Samstag, 16. August, 18 Uhr, und Montag, 18. August, 11 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Stadtgarten" in Dülken eingebrochen. Mindestens eine Person verschaffte sich Zugang zum Inneren und durchsuchte mehrere Räume. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (800)
