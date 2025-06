BPOL-HH: Nach mutmaßlichem Diebstahl im Hamburger Hauptbahnhof: Tatverdächtiger durch Bundespolizei nach gezielter Fahndung vorläufig festgenommen

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 25.06.2025 gegen 03:27 Uhr zu einem Diebstahl zum Nachteil eines schlafenden Mannes gekommen sein. Demnach hatte sich der alkoholisierte Mann (1,58 Promille) vor ein Restaurant in der Wandelhalle gelegt und geschlafen. Ein Zeuge habe aus einiger Entfernung beobachtet, wie eine fremde Person an den Schlafenden herantrat, augenscheinlich nach Gegenständen suchte (Bekleidung durchsucht) und anschließend den Bahnhof verließ. Der 38-jährige Geschädigte wurde vom Zeugen geweckt und bemerkte daraufhin umgehend, dass ihm u. a. mehrere Mobiltelefone gestohlen worden waren. Der Zeuge sprach eine Präsenzstreife der Bundespolizei an und machte sie auf den Sachverhalt aufmerksam. Durch eine umgehende Videosichtung relevanter Kameras konnte die Tathandlung sowie der Tatverdächtige auf dem gespeicherten Videomaterial festgestellt werden. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 42-jährige Tatverdächtige im unmittelbaren Bahnhofsumfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der serbische Staatsangehörige händigte drei Smartphones aus und gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass diese aus dem zuvor begangenen Diebstahl stammten. Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Die Smartphones konnten noch im Bundespolizeirevier an den Geschädigten ausgehändigt werden. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der polizeibekannte Mann mangels Haftgründen entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

