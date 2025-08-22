POL-OE: Einbruch in Lagerhalle

Drolshagen (ots) - Ein 47-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag (21. August) bei einem Verkehrsunfall im Bereich Berlinghausen schwer verletzt. Der Mann hatte auf der Straße "Am Hütteberg" gegen 13:35 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 47-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad und an ...

