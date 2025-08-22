POL-OE: Einbruch in Lagerhalle
Attendorn (ots)
Zwischen Montag (18. August) und Donnerstag (21. August) sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Bereich der sog. "Hoesch-Hallen" an der Straße "Am Wassertor" eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Akku-Winkelschleifer der Marke Makita, ein Akku-Bohrschrauber der Marke Makita und ein Musikverstärker entwendet. Der Schaden liegt insgesamt im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
