Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Lagerhalle

Attendorn (ots)

Zwischen Montag (18. August) und Donnerstag (21. August) sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Bereich der sog. "Hoesch-Hallen" an der Straße "Am Wassertor" eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Akku-Winkelschleifer der Marke Makita, ein Akku-Bohrschrauber der Marke Makita und ein Musikverstärker entwendet. Der Schaden liegt insgesamt im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

