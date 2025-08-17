Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Haftbefehle innerhalb weniger Stunden - Bundespolizei mit Fahndungserfolgen

Hagen (ots)

Am 16. August verhaftete die Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof innerhalb kurzer Zeit nacheinander zwei Männer.

Gegen 18:40 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Hagen zunächst einen deutschen Staatsangehörigen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest. Der 26-Jährige muss entweder eine Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro zahlen oder eine 45-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Da der Wohnungslose angab, die Geldstrafe nicht zahlen zu können, wurde er in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Nur circa drei Stunden später, gegen 21 Uhr, überprüften die Beamten einen weiteren deutschen Staatsangehörigen am Hagener Hauptbahnhof. Auch bei ihm ergab die Abfrage seiner Daten einen Treffer. Die Staatsanwaltschaft Hagen suchte den 22-Jährigen wegen Erschleichens von Leistungen. In diesem Fall musste der Mann entweder eine Geldstrafe in Höhe von 210 Euro bezahlen oder ersatzweise sieben Tage in Haft verbringen. Da er die Summe ebenfalls nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Einsatzkräfte in die Justizvollzugsanstalt.

