BPOL NRW: Zwei Jugendliche stehlen und haben Baseballschläger und Böller dabei - Bundespolizei ermittelt

Am 14. August erreicht die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof die Meldung über einen Ladendiebstahl. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei 14-Jährige, die neben dem Diebesgut auch zwei gefährliche Gegenstände bei sich trugen.

Gegen 19:20 Uhr alarmierte der Ladendetektiv einer Drogerie am Dortmunder Hauptbahnhof die Bundespolizei. Er habe zwei Jugendliche dabei ertappt, wie diese einen Energydrink und Süßigkeiten entwendeten. Bei der Durchsuchung der beiden deutschen Staatsangehörigen entdeckten die Uniformierten neben dem Diebesgut auch einen Baseballschläger aus Metall sowie mehrere Böller in einem Rucksack. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Das Diebesgut verblieb bei dem Mitarbeiter des Marktes.

Die beiden Beschuldigten wurden von den Beamten zur Bundespolizeiwache begleitet und die Polizisten kontaktierten deren Eltern.

Nach Rücksprache mit diesen durften der Bochumer und der Gelsenkirchener die Wache wieder verlassen und selbstständig nach Hause fahren.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen gegen die Minderjährigen ein.

