Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Freitagabend, 15. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide. Hierbei wurden auch die Personalien eines 46-jährigen Polen überprüft. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann mit einem Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Hausfriedensbruch gesucht wird. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 120 Euro auf der Dienststelle bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende sechstägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Pole seine Reise fortsetzen.

