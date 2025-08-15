Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter wirft Fahrrad ins Gleis - Bundespolizei ermittelt - Zeugenaufruf

Remscheid (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger warf heute Morgen (15. August) gegen 05.00 Uhr am Haltepunkt Remscheid-Lennep ein Fahrrad auf die Gleise. Das Fahrrad wurde wenig später von der S-Bahnlinie S7 (Zugnummer 29100) überfahren. Es verklemmte sich unter einer Wageneinheit; der Lokführer leitete keine Schnellbremsung ein, reduzierte jedoch die Geschwindigkeit. Durch einen Techniker der Deutschen Bahn AG konnte das Fahrrad geborgen werden. Am Zug wurden zunächst keine sichtbaren Schäden festgestellt.

Die S-Bahn wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen zwecks Überprüfung in eine Werkstatt überführt. Das Fahrrad wurde als Beweismittel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Durch den Vorfall erhielt die S7 eine Verspätung von 138 Minuten.

Die Bundespolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden. Sachdienliche Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen.

