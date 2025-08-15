Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei nimmt 27-Jährigen mit Un-tersuchungshaftbefehl am Duisburger Hauptbahnhof fest

Duisburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag (14. August 2025) nahmen Beamte der Bundespolizei einen 27-jährigen Griechen am Duisburger Hauptbahnhof fest. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen vor. Der 27-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 14.45 Uhr unterzogen die Beamten den 27-Jährigen einer polizeilichen Kontrolle im Duisburger Hauptbahnhof. Dabei händigte er den Uniformierten eine griechische Identitätskarte aus. Eine Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Memmingen gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung erlassen hatte.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der griechische Staatsangehörige zur weiteren Bearbeitung auf das Bundespolizeirevier Duisburg begleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell