BPOL NRW: Wenn 20 Euro ein Vermögen sind - Bundespolizei nimmt Dieb in Haft

Am 15.08.25 um 01:00 Uhr morgens wird eine 62-jährige deutsche Frau auf der Wache der Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof vorstellig. Nachdem sie auf den Sitzbänken am Bahnhofsvorplatz eingeschlafen war, seien ihr ein 10 Euro Schein, 8 Geldmünzen und 2 Einkaufchips entwendet worden. Den mutmaßlichen Dieb konnte sie gut beschreiben. Daraus erkannten die Bundespolizisten den Täter einer zuvor an gleicher Stelle begangenen Körperverletzung. Während sie die Videoauf-nahmen sichteten, erkannten die Beamten eine Bedrohungslage an der Bushaltestelle, in welche der Beschuldigte verwickelt war. Schnell konnte der Täter gestellt werden. Es handelte sich um einen 56-Jährigen aus Rumänien. Bei der Durchsuchung konnte das Stehlgut, aufgefunden und anschließend der Frau ausgehändigt werden. Diese freute sich sichtlich, da es für sie ein kleines Vermögen war. Der nächtliche Übeltäter wurde wegen der Bedrohungslage und anderer Delikte an die Landespolizei Aachen übergeben und dem Polizeigewahrsam überstellt.

