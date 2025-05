Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Diebstahl aus Pkw am Rewe-Markt in Morbach

Morbach (ots)

Am Montagnachmittag, dem 19.05.2025, kam es auf dem Rewe-Markt Parkplatz in Morbach zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem dort abgestellten Pkw. Bei dem Pkw handelte es sich um einen weißen VW T-Cross, welcher an den seitlichen Parkplätzen im Bereich der Einfahrt zum Parkplatzgelände abgestellt wurde. Unbekannte Täter entwendeten über ein geöffnetes Fenster einen Parkausweis, welcher einen Wert im unteren dreistelligen Bereich besitzt.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt oder dem / den Tatverdächtigen geben können, teilen Sie diese bitte unter nachfolgender Kontaktadresse mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell