Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt ein Kilogramm Kokain im Rahmen der Grenzkontrollen sicher

Kleve - Sonsbeck (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen kontrollierte die Bundespolizei am Mittwochnachmittag, 13. August 2025, Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Autobahn 57 am Rastplatz Hamb. Während der Kontrollmaßnahme entdeckten die Beamten eine Plastiktüte mit drei Paketen Betäubungsmitteln im oberen Ablagefach über den Sitzreihen. Eine anschließend durchgeführte Wiegung und Stoffbestimmung ergab, dass es sich bei den Drogen um 1040 Gramm Kokain handelt. Die Befragung der Fahrgäste zum Besitzer der Tüte führte die Bundespolizei dann zu einem 28-jährigen Niederländer. Der durchgeführte Drogenschnelltest an den Handflächen des Mannes verlief positiv auf Kokain. Bei der Durchsuchung des Niederländers stellten die Beamten zudem noch zwei Gramm Marihuana sicher. Der Tatverdächtige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 75000 EUR.

