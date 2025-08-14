PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt verbotene Waffe am Flughafen Köln/Bonn sicher

BPOL NRW: Bundespolizei stellt verbotene Waffe am Flughafen Köln/Bonn sicher
  • Bild-Infos
  • Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn hat am Mittwochmorgen bei einer Kontrolle im Terminal 2 einen verbotenen Schlagring im Gepäck eines Reisenden entdeckt und sichergestellt.

Mitarbeiter der Luftsicherheitskontrolle hatten bei der Durchleuchtung des Gepäckstücks einen verdächtigen Gegenstand erkannt und die Bundespolizei hinzugezogen. Bei der anschließenden Nachschau wurde im Koffer eines 42-jährigen türkischen Staatsangehörigen ein Schlagring aufgefunden.

Der Schlagring ist in Deutschland als verbotene Waffe gemäß dem Waffengesetz eingestuft. Gegen den Kölner wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach eigenen Angaben habe er den Gegenstand als Sportgerät zum Angeln erworben. Bei einer genaueren Untersuchung stellte sich heraus, dass der Schlagring zudem zu einer Präzisionsschleuder umgebaut werden kann.

Der Gegenstand wurde durch die Bundespolizei sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Hintergrund:

Schlagringe gehören nach Anlage 2 des Waffengesetzes zu den verbotenen Hieb- und Stoßwaffen. Der Besitz, die Einfuhr und das Mitführen sind in Deutschland strafbar.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:08

    BPOL NRW: Falschparken wurde zum Verhängnis - Bundespolizei verhaftet Gesuchten

    Dortmund (ots) - Am Abend des 13. August kontrollierten die Beamten einen Mann, der vor dem Dortmunder Hauptbahnhof einen Behindertenparkplatz unerlaubt blockierte. Dabei stießen die Beamten auf einen offenen Haftbefehl. Gegen 22:15 Uhr erkannten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen italienischen Staatsangehörigen, der mit seinem Auto auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren