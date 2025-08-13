Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Mittwoch (13. August 2025) einen 34-jährigen Polen am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg vorlag. Der 34-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Düsseldorf gebracht.

Gegen 03.45 Uhr wurde der 34-jährige Pole durch die Uniformierten im Hauptbahnhof Düsseldorf angetroffen und polizeilich kontrolliert. Zur Kontrolle händigte er den Beamten eine polnische Identitätskarte aus. Ein Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungssystem ergab, dass er wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden war. Da er die Geldstrafe in Höhe von 700 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun für 70 Tage in Haft.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann für weitere Maßnahmen in das Bundespolizeirevier Düsseldorf begleitet.

