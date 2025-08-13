PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nur Esel dürfen das - Illegaler Grenzübertritt - Bundespolizei drückt zwei Augen zu

Aachen, Übach-Palenberg, Scherpenseel (ots)

Auch Samstagnacht um 05:05 schoben Bundespolizisten aus Aachen Streifendienst in Übach-Palenberg, nahe der Gemeinde Scherpenseel an der niederländischen Grenze. Während der Kontrolle eines Fahrzeuges nahmen sie im Augenwinkel einen illegalen Grenzübertritt wahr. Was sie Aufgrund der nächtlich vorgerückten Stunde zunächst für einen surrealen Streich ihrer Augen halten, zwingt sie zwei Mal hinzuschauen. Aus den benachbarten Niederlanden spazierten in aller Seelenruhe zwei Grautiere über die Grenze an ihnen vorbei. In Missachtung der polizeilichen Autorität wanderten sie weiter entlang der Landstraße um das dort am Rande wachsende Grün einer Geschmacksprobe zu unterziehen. Auf die Abnahme von Hufabdrücken zu Identifizierung konnte verzichtet werden, da die in den Niederlanden wohnende Besitzerin ausfindig gemacht werden konnte. So nahm das nächtliche Schauspiel ein friedliches Ende. Die beiden Esel reisten schließlich freiwillig aus dem Bundesgebiet aus und grasen nun wieder auf der heimatlichen Weide.

Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:49

    BPOL NRW: Glasflasche an den Kopf geworfen - Bundespolizei stellt Angreifer

    Dortmund (ots) - Am 12. August brachten Bundespolizisten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im RE 6 beim Halt am Dortmunder Hauptbahnhof unter Kontrolle. Zuvor kam es zu Angriffen mit einer Glasflasche. Gegen 18:00 Uhr erhielten die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Dortmund die Meldung, dass es in der RE 6 von Hamm nach Kamen zu einem Streit ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:29

    BPOL NRW: Nach Sexualdelikten - erneute Festnahme durch Bundespolizei

    Aachen Speyer (ots) - Nach rechtskräftigem Urteil wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung aus dem Jahr 2016 wird ein nunmehr 27-jähriger Mann aus Bulgarien, nach Verbüßung eines Teils seiner Jugendstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten, in sein Heimatland abgeschoben. Für den Fall der Rückkehr wird dem Verurteilten die Nachholung der Vollstreckung angedroht. Mit ...

    mehr
