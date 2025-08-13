PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Sexualdelikten - erneute Festnahme durch Bundespolizei

Aachen Speyer (ots)

Nach rechtskräftigem Urteil wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung aus dem Jahr 2016 wird ein nunmehr 27-jähriger Mann aus Bulgarien, nach Verbüßung eines Teils seiner Jugendstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten, in sein Heimatland abgeschoben. Für den Fall der Rückkehr wird dem Verurteilten die Nachholung der Vollstreckung angedroht. Mit dem Flixbus reiste der Mann am 11.08.25, aus den Niederlanden über die BAB 4, erneut in das Bundesgebiet ein und gerät prompt in die Kontrolle der Bundespolizei in Aachen. Dort wird ihm der Haftbefehl des Amtsgerichts Speyer erneut eröffnet. Zur Verbüßung seiner Restfreiheitsstrafe von 472 Tagen wurde er in Haft genommen und der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

