LPI-J: Beschädigte Straßenlaterne

Jena (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Wiesenstraße ein auffälliger PKW durch einen Zeugen beobachtet. Dabei fuhr ein grauer PKW über eine Verkehrsinsel in der Wiesenstraße und beschädigte dabei das darauf befindliche Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Jena. Ein amtliches Kennzeichen konnte der Zeuge nicht benennen. Die Beamten fanden an der Unfallstelle ...

mehr