FW-EN: Person hinter verschlossener Tür

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Mittwoch den 1.1.2025 um 03:42 Uhr zu einem Mülleimerbrand in die Strasse "Rottenberg" alarmiert.Vor Ort hatten mehrere Mülltonnen an einer Garage gebrannt, welche durch Anwohner bereits abgelöscht waren.Die 4 Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten das Brangut mit einer Wärmebildkamera.Der Einsatz endete nach 30 min.

